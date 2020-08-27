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  3. Evde bakım parası yatan iller 27 Ağustos 2020! Hangi illerde yatırıldı?
27 Ağustos 2020 Perşembe 00:18 | Son Güncelleme:

Evde bakım parası yatan iller 27 Ağustos 2020! Hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım parası yatan iller 27 Ağustos 2020! Hangi illerde yatırıldı"

Yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç kişiler için verilen evde bakım maaşı yatan iller 27 Ağustos 2002 tarihi itibarıyla banka hesaplarına yatılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakmakla yükümlü olduğu kişilere yatırılan evde bakım parası ağustos ayı itibarıyla birçok ilde yatırıldı. Peki, Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller her gün düzenli olarak paylaşılıyor. Engelli, yaşlı, bakıma muhtaç kimselere bakan kişilerin hesaplarına yatan evde bakım maaşları e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. İşte 27 Ağustos 2020 evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 27 AĞUSTOS 2020

Evde bakım parası her ayın 15’i ile 30’u arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından gerekli kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Biz de güncel olarak yatırılan illerin listesini sizler için yayınlıyoruz. Evde bakım maaşı yatan iller listesi 27 Ağustos Perşembe günü yayınlandı. İşte güncel liste...

1- Karabük 2- Aksaray 3- Zonguldak

4- Konya 5- Manisa 6- Şanlıurfa

7- Kars 8- Erzurum 9- Tekirdağ

10- İstanbul 11- Tokat 12- Çanakkale

13- Denizli 14- Samsun 15- Adana

16- Bursa 17- İzmir 18- Muş

19- Antalya 20- Balıkesir 21- Giresun

22- Bolu 23- Muğla 24- Afyonkarahisar

25- Ordu 26- Uşak 27- Diyarbakır

28- Bilecik 29- Mersin 30- Hatay

31- Osmaniye 32- Sakarya 33- Kayseri

34- Bayburt 35- Trabzon

EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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