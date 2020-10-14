Evde bakım parası yatan iller 14 Ekim 2020! Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

14 Ekim Evde bakım maaşı yatırılan iller belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay güncel olarak yatırılan evde bakım parası T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Yardıma ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü kimselere yatırılan maaşlar her ayın 15’inden sonra netleşiyor. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?



EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 14 EKİM 2020

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Biz de sizler için en güncel listeyi paylaşıyoruz. Evde bakım parası 14 Ekim Çarşamba günü itibarıyla 17 ilde yatırıldı. İşte güncel liste...

1- Tokat 2- Karabük 3- Hatay

4- Aksaray 5- Antalya 6- Afyonkarahisar

7- Sakarya 8- Şanlıurfa 9- Zonguldak

10- Konya 11- Samsun 12- Mersin

13- İstanbul 14- Manisa 15- Denizli

16- Bilecik 17- Ordu

EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.