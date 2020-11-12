Evde bakım parası yatan iller 12 Kasım 2020! Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

Kasım ayı evde bakım parası yatan iller yavaş yavaş belli olmaya başladı. 12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller yayınlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı t tarafından yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli bireylere ve onlara bakan kişilere yatırılan paralar büyük destek oluyor. Gerekli kişilerin banka hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile kolayca öğrenilebiliyor.



EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 12 KASIM 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası güncel olarak yayınlanıyor. Biz de sizler içini yatırılan illerin listesini paylaşıyoruz. Evde bakım maaşı 12 Kasım 2020 itibarıyla 8 ilde yatırıldı. İşte güncel liste:

1- İzmir 2- Hatay 3- Tokat

4- Osmaniye 5- Afyonkarahisar 6- Kırklareli

7- Samsun 8- Antalya

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 liraydı. 2020 yılının Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam geldi ve 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an güncel olarak evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir