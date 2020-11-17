Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatırılan iller 17 Kasım 2020

Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım parası kasım ayı itibarıyla yatırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen kasım ayı evde bakım maaşı birçok ilde yatırıldı. e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilen para engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere ve onlara bakan yakınlarına ödeniyor. İşte 17 Kasım evde bakım parası yatırılan iller...



EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 17 KASIM 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası güncel olarak yayınlanıyor. Biz de sizler içini yatırılan illerin listesini paylaşıyoruz. Evde bakım maaşı 17 Kasım 2020 itibarıyla 25 ilde yatırıldı. İşte güncel liste:

1- İzmir 2- Hatay 3- Tokat

4- Osmaniye 5- Afyonkarahisar 6- Kırklareli

7- Samsun 8- Antalya 9- Sakarya

10- Diyarbakır 11- Uşak 12- Konya

13- Balıkesir 14- Mersin 15- İstanbul

16- Manisa 17- Niğde 18- Zonguldak

19- Ordu 20- Denizli 21- Karabük

22- Bursa 23- Adana 24- Düzce

25- Kayseri

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 liraydı. 2020 yılının Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam geldi ve 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an güncel olarak evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir