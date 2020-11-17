Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatırılan iller 17 Kasım 2020
Evde bakım maaşı 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla birçok ilde yatırıldı. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulama işlemini T.C kimlik numarası ve şifre ile kolayca yapabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü kimselere ödenen para gerekli kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Peki, 17 Kasım evde bakım maaşı yatırılan iller hangileri?
Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım parası kasım ayı itibarıyla yatırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen kasım ayı evde bakım maaşı birçok ilde yatırıldı. e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilen para engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere ve onlara bakan yakınlarına ödeniyor. İşte 17 Kasım evde bakım parası yatırılan iller...
EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 17 KASIM 2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası güncel olarak yayınlanıyor. Biz de sizler içini yatırılan illerin listesini paylaşıyoruz. Evde bakım maaşı 17 Kasım 2020 itibarıyla 25 ilde yatırıldı. İşte güncel liste:
1- İzmir 2- Hatay 3- Tokat
4- Osmaniye 5- Afyonkarahisar 6- Kırklareli
7- Samsun 8- Antalya 9- Sakarya
10- Diyarbakır 11- Uşak 12- Konya
13- Balıkesir 14- Mersin 15- İstanbul
16- Manisa 17- Niğde 18- Zonguldak
19- Ordu 20- Denizli 21- Karabük
22- Bursa 23- Adana 24- Düzce
25- Kayseri
E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI
EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 liraydı. 2020 yılının Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam geldi ve 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an güncel olarak evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir