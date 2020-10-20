Evde bakım maaşı yatırılan iller 20 Ekim 2020! Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı?
Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım parası ekim ayı itibarıyla birçok ilde yatırıldı. Evde bakım maaşı yatan iller 20 Ekim 2020 tarihi itibarıyla netleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardım engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü kimselere yatırılıyor. İşte 20 Ekim Salı evde bakım maaşı yatırılan iller...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Her ay düzenli olarak yatırılan ekim ayı evde bakım parası engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen bireylere yatırılıyor. Ödemeler T.C kimlik numarası ile “evde bakım maaşı sorgulama” işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 20 EKİM 2020
Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Biz de sizler için en güncel listeyi paylaşıyoruz. Evde bakım parası 20 Ekim Salı günü itibarıyla 26 ilde yatırıldı. İşte güncel liste...
1- Tokat 2- Karabük 3- Hatay
4- Aksaray 5- Antalya 6- Afyonkarahisar
7- Sakarya 8- Şanlıurfa 9- Zonguldak
10- Konya 11- Samsun 12- Mersin
13- İstanbul 14- Manisa 15- Denizli
16- Bilecik 17- Ordu 18- Erzurum
19- Kars 20- Balıkesir 21- İzmir
22- Çanakkale 23- Uşak 24- Bursa
25- Adana 26- Kayseri
EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.