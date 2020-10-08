Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller 8 Ekim 2020

Ekim Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay güncel olarak yatırılıyor. 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Yardıma ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü kimselere yatırılan maaşlar her ayın 15’inden sonra netleşiyor. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?



EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 EKİM 2020

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Biz de sizler için en güncel listeyi paylaşıyoruz. Evde bakım parası 8 Ekim Çarşamba günü itibarıyla henüz yatırılmadı. Yatırılan illerle ilgili en güncel liste haberimiz içerisine eklenecektir.

EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.