Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller 8 Ekim 2020
Evde bakım maaşı yatan iller 8 Ekim Perşembe günü itibarıyla yakın takibe alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ekim ayı evde bakım parası vatandaşlar tarafından T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen kişilere yatırılan maaşlar büyük destek sağlıyor. Peki, 8 Ekim evde bakım parası yatan iller hangisi?
Ekim Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay güncel olarak yatırılıyor. 8 Ekim evde bakım maaşı yatan iller T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Yardıma ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü kimselere yatırılan maaşlar her ayın 15’inden sonra netleşiyor. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 8 EKİM 2020
Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Biz de sizler için en güncel listeyi paylaşıyoruz. Evde bakım parası 8 Ekim Çarşamba günü itibarıyla henüz yatırılmadı. Yatırılan illerle ilgili en güncel liste haberimiz içerisine eklenecektir.
EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.