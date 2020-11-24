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  • Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller 25 Kasım 2020!
24 Kasım 2020 Salı 23:48 | Son Güncelleme:

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller 25 Kasım 2020!

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri" Evde bakım parası yatan iller 25 Kasım 2020!

Evde bakım maaşı yatan iller 25 Kasım 2020 itibarıyla belli olmaya başladı. Her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak ödenen evde bakım parası engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü kimselerin banka hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar e-Devlet sorgulama işlemini T.C kimlik numarası ve şifre ile kolayca yapabiliyor. Peki, Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen kasım ayı evde bakım parası yatan iller belli oldu. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü kimselere ödenen evde bakım maaşı 25 Kasım Çarşamba günü 25 ilde yatırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerekli kişilerin banka hesaplarına yatırılan ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 25 Kasım evde bakım maaşı yatan iller...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 25 KASIM 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım parası güncel olarak yayınlanıyor. Biz de sizler içini yatırılan illerin listesini paylaşıyoruz. Evde bakım maaşı 25 Kasım 2020 itibarıyla 25 ilde yatırıldı. İşte güncel liste:

1- İzmir 2- Hatay 3- Tokat

4- Osmaniye 5- Afyonkarahisar 6- Kırklareli

7- Samsun 8- Antalya 9- Sakarya

10- Diyarbakır 11- Uşak 12- Konya

13- Balıkesir 14- Mersin 15- İstanbul

16- Manisa 17- Niğde 18- Zonguldak

19- Ordu 20- Denizli 21- Karabük

22- Bursa 23- Adana 24- Düzce

25- Kayseri

E-DEVLET EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM PARASI ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 liraydı. 2020 yılının Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam geldi ve 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an güncel olarak evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir.

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