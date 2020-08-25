Evde bakım maaşı yatan iller 25 Ağustos 2020! Hangi illerde yattı?

Ağustos ayı evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından güncel olarak yayınlanıyor. Yardıma muhtaç, engelli ve yatalak kişilere ve onlara bakan yakınlarının hesaplarına yatırılan evde bakım parası yatan iller 25 Ağustos Salı günü itibarıyla bazı illerde yatırılmaya başlandı. Ayın 15'inden sonra banka hesaplarına yatırılan maaşlar T.C kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 15 Ağustos 2020 evde bakım maaşı yatan iller...



EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 25 AĞUSTOS 2020

Evde bakım parası her ayın 15’i ile 30’u arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından gerekli kişilerin hesaplarına yatırılıyor. Biz de güncel olarak yatırılan illerin listesini sizler için yayınlıyoruz. Evde bakım maaşı yatan iller listesi 25 Ağustos Salı günü yayınlandı. İşte güncel liste...

1- Karabük 2- Aksaray 3- Zonguldak

4- Konya 5- Manisa 6- Şanlıurfa

7- Kars 8- Erzurum 9- Tekirdağ

10- İstanbul 11- Tokat 12- Çanakkale

13- Denizli 14- Samsun 15- Adana

16- Bursa 17- İzmir 18- Muş

19- Antalya 20- Balıkesir 21- Giresun

22- Bolu 23- Muğla 24- Afyonkarahisar

25- Ordu 26- Uşak 27- Diyarbakır

28- Bilecik 29- Mersin 30- Hatay

31- Osmaniye 32- Sakarya 33- Kayseri

34- Bayburt 35- Trabzon

EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.