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  3. Evde bakım maaşı yatan iller 22 Temmuz 2020
25 Ağustos 2020 Salı 00:36 | Son Güncelleme:

Evde bakım maaşı yatan iller 22 Temmuz 2020

Evde bakım maaşı yatan iller 22 Temmuz 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından ödenen temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel olarak yayınlanıyor.

Evde bakım parası yatan iller ayın 15’inden sonra belli olmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 30’u arasında bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı kimselerin bakımını üstlenen yakınlarına yatırılan Temmuz ayı evde bakım parası T.C kimlik numarası ile e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. 

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 22 TEMMUZ 2020

1- Hatay 2- Tokat 3- Bolu

4- Edirne 5- Diyarbakır 6- Kırklareli

7- İzmir 8- Karabük 9- Kayseri

10- Antalya 11- Zonguldak 12- Bilecik

13- Konya 14- Ankara 15- Denizli

16- Afyonkarahisar 17- İstanbul 18- Şanlıurfa

19- Uşak 20- Manisa 21- Ordu

22- Çanakkale 23- Mersin 24- Samsun

25- Bayburt 26- Siirt 27- Kars

28- Erzurum 29- Bursa 30- Balıkesir

31- Adana 32- Kırıkkale

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