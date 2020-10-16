Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ekim 2020 listesi! Evde bakım parası hangi illerde yatırıldı?

Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı 16 Ekim 2020 itibarıyla vatandaşlar tarafından yakın takibe alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen bireylere yatırılan ekim ayı evde bakım parası bazı illerde yatırıldı. Peki, 16 Ekim evde bakım parası hangi illerde yatırıldı?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 EKİM 2020

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Biz de sizler için en güncel listeyi paylaşıyoruz. Evde bakım parası 16 Ekim Perşembe günü itibarıyla 23 ilde yatırıldı. İşte güncel liste...

1- Tokat 2- Karabük 3- Hatay

4- Aksaray 5- Antalya 6- Afyonkarahisar

7- Sakarya 8- Şanlıurfa 9- Zonguldak

10- Konya 11- Samsun 12- Mersin

13- İstanbul 14- Manisa 15- Denizli

16- Bilecik 17- Ordu 18- Erzurum

19- Kars 20- Balıkesir 21- İzmir

22- Çanakkale 23- Uşak

EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.