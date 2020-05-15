Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mayıs 2020! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım parası yatan iller listesi arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Engelli ve bakıma muhtaç kişilere ve onlara bakmakla yükümlü olan yakınlarına verilen evde bakım maaşı aile bireylerinin hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım maaşı sorgulama e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile kolayca gerçekleştirilebiliyor. Peki, 15 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte güncel liste...



EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 15 MAYIS 2020 HANGİLERİ?

Mayıs ayı içerisinde yatırılacak evde bakım parası güncel olarak sitemiz üzerinden yayınlanıyor. 15 Mayıs Cuma günü itibarıyla bazı illerde evde bakım maaşları yatırılmaya başlandı. İşte yatırılan iller...

1- Amasya 2- Kırıkkale 3- Karabük

4- Sakarya 5- Tokat 6- Samsun

7- Kırşehir 8- Kırklareli 9- Edirne

10- Aksaray 11- Isparta 12- Zonguldak

13- Malatya 14- Ankara 15- Diyarbakır

16- Tekirdağ 17- Afyonkarahisar 18- İstanbul

19- Muğla 20- Konya 21- Bilecik

22- Manisa 23- Hatay 24- Denizli

25- Şanlıurfa 26- Ordu 27- Mersin

28- Antalya 29- Sivas 30- Giresun

31- İzmir 32- Balıkesir 33- Uşak

34- Çanakkale 35- Osmaniye

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde Bakım parası ödemeleri sorgulaması e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor . TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak aratmanız halinde karşınıza sorgulama ekranı çıkacaktır. Aşağıdaki linkten sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımından yararlanabilmek için hastanelerden alınacak 16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında engel oranı % 50 ve üzeri olup ağır engelli EVET- HAYIR bölümünde EVET ibaresi olması gerekmektedir.

- Özürlü kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip-soyunabilme, merdiven inip çıkabilmek.

- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun diğer bir hesapla Ocak 2019 itibariyle 1219 TL olarak belirlenen gelir kriterini bir örnekle açıklayacak olursak 4 kişilik bir aileye ayda 4.876 TL'nin altında bir gelir varsa bakım maaşı için başvuruda bulunabilir bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir.

(Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

- 30.07.2006 tarih 26244 sayılı “Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında bakım ihtiyacı olan engelli koşullarına sahip olmak.