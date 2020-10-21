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  • Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 21 Ekim evde bakım parası sorgulama
21 Ekim 2020 Çarşamba 00:14 | Son Güncelleme:

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 21 Ekim evde bakım parası sorgulama

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı" 21 Ekim evde bakım parası sorgulama

21 Ekim evde bakım maaşı yatan iller belli oldu. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım parası 21 Ekim 2020 itibarıyla birçok ilde yatırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere bakmakla yükümlü kimselere yatırılan maaşlar T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım parası yatan iller güncel olarak yayınlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı her ay düzenli olarak gerekli kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli kişilere bakan yakınlarına ödenen maaşlar T.C kimlik numarası ile “evde bakım maaşı sorgulama” işlemi üzerinden sorgulanıyor. İşte güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 21 EKİM 2020

Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 30’u arası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Biz de sizler için en güncel listeyi paylaşıyoruz. Evde bakım parası 21 Ekim Çarşamba günü itibarıyla 26 ilde yatırıldı. İşte güncel liste...

1- Tokat 2- Karabük 3- Hatay

4- Aksaray 5- Antalya 6- Afyonkarahisar

7- Sakarya 8- Şanlıurfa 9- Zonguldak

10- Konya 11- Samsun 12- Mersin

13- İstanbul 14- Manisa 15- Denizli

16- Bilecik 17- Ordu 18- Erzurum

19- Kars 20- Balıkesir 21- İzmir

22- Çanakkale 23- Uşak 24- Bursa

25- Adana 26- Kayseri

EVDE BAKIM SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Başkan Erdoğan'dan Ma

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