Evde, arabada, uçakta, alışverişte, tatilde! 'Yeni normal'de günlük yaşamın kuralları

Mart ayının başından itibaren hayatımızı kökten değiştiren Covid-19 sürecinde farklı bir döneme giriyoruz; yeni normal. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması kalkıyor; yeme-içme, gezi ve tatil merkezleri açılıyor. Yine de aklımızda bir soru işareti... Peki, nasıl olacak? Uzmanların uyarıları da işte tam bu soruya cevap oluyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni normalin önceki hayatımıza hiç benzemeyen bambaşka bir yaşam anlamına geldiğini belirtti. Evimizin ailemizle birlikte olduğumuz en güvenli yer olması için Covid-19 pandemisinin bu yeni döneminde de uzmanların tüm önerilerini harfiyen uygulamamız büyük önem taşıyor. Dışarıdan her geldiğimizde ellerimizi virüsten arındırmak için etkili bir dezenfektan kullanmamız ya da en az 20 saniye sabunlayarak yıkamamız gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Pandemi sürecinde uyguladığınız hijyen kurallarına devam edin. Ayakkabı ile eve girmemek, giysileri hemen değiştirmek de diğer önemli kurallar. Ayrıca evin genel temizliğinin de virüsün tutunmasını engelleyici malzemeler kullanılarak yapılması önemli” diyor.

TATİL MEKANINI İYİ ARAŞTIRIN



Kalabalık ve yoğun otellerden uzak durmanızda yarar var. Açık büfe gibi uygulamaların bu yaz olacağını düşünmüyoruz. Ancak yine de çok fazla kişinin yemek yediği alanlar bulaşma riskinin arttığı yerler. Tatil yapacağınız otelin ya da tesisin her türlü hijyenik önlemi hakkında bilgi sahibi olun, yapılanları öğrenmek için yetkililerle konuşun. Havuz ve denizde sosyal mesafe kurallarına uymanız çok önemli. Bu yaz karavan ya da çadır kampını tercih edenlerin artacağına dair haberler var. Bu tatil türünde de ortak kullanılan tuvalet, banyo ve yemek alanlarında çok dikkatli olmak gerekiyor.

ARABADA DA OLSA MASKE TAKIN



Evimizden adım attığımız an maskeli hayatımızın başlaması gerekiyor. Bu nedenle arabanıza giderken araçta birden fazla kişi olacaksa maske kullanmayı ihmal etmemeniz önemli. İster kısa mesafe olsun ister uzun arabayla yapılan tüm yolculuklarda maske kullanılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Eğer arabaya birden fazla kişi binecekse mümkün olduğunca ayrı oturmalı. Hasta olan, aksıran kişileri de mecbur kalmadıkça arabanıza almayın” uyarısında bulunuyor.

TOPLU TAŞIMADA SOSYAL MESAFEYE DİKKAT



Toplu taşıma araçlarında ise her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dikkatin nedenini başkalarından virüs kapmamakla sınırlandırmamak gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Belki de sizde virüs var ve bağışıklık sisteminizin güçlü olması sayesinde sizi hasta etmiyor. Ancak siz korunma önlemlerini uygulamazsanız başkasının hasta olmasına yol açabilirsiniz” diyor.

CHECK-İN İŞLEMLERİNİZİ ONLİNE YAPTIRIN



Uçak yolculuğu yapmanız gerektiğinde evden adım attığınızda uymanız gereken tüm önlemlere, check-in işlemlerini uçuşunuzdan önce online olarak yapmak, havaalanına tam zamanında giderek gereksiz yere orada beklememek gibi maddeleri de ekleyebilirsiniz. Sosyal mesafe, maske kullanımı gibi durumların uçak yolculukları için de geçerli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu diğer önerilerini de şöyle sıralıyor: “Koltuğunuzun kolçaklarını ve servis tablanızı dezenfekte edin. Seyahat boyunca elinizi yüzünüze, gözünüze götürmemeye çalışın. Uzun yolculuklarda bağışıklığınızı olumsuz etkileyen aşırı alkol tüketimi ve uykusuz kalmak gibi davranışlardan kaçının.”