Evde 10-15 dakikada bir pozisyon değiştirilmeli

Eklem hareketinin, eklemlerin yaşamı için olmazsa olmaz olduğunu belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, “Kemiklerin sertliklerinin devamı ve kemik erimesinin önlenmesi için hareket şarttır. Şu dönemde özellikle aynı pozisyonda uzun süre kalmak, omurga ve kemik sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratacağından, 10-15 dakikada bir pozisyon değiştirmek uygun olacaktır. Unutulmaması gereken en sağlıklı pozisyonun bir sonraki pozisyon olduğudur. Yani sık sık pozisyon değiştirmektir” açıklamasında bulundu. Salgın döneminde özellikle aynı pozisyonda uzun süre kalmanın omurga ve kemik sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratacağını, sık sık pozisyon değiştirmenin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Semih Akı, “Günde 3 parti halinde 10-15 dakikalık, tüm eklem gruplarına yönelik eklem hareketini, kas kuvvetini, bağların esnekliğini ve dengeyi korumaya yönelik egzersizlerden oluşan bir program yeterli olacaktır” dedi.