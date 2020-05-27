Ev Yapımı'nın yeni bölümünde nişan bohçası krizi

Seksenler dizisinin oyuncularının teknik ekip kullanmadan kendi evlerinden kendi çekimlerini yaptığı, Ev Yapımı’nın yeni bölümünde şunlar olacak: Rasim Öztekin, başına geleceklerden habersiz Zeki için online kız isteme törenine katılmıştı. Kızı online şekilde babasından istemekle her şeyin biteceğini zanneden Rasim Öztekin yanılmaktadır. Çünkü kız tarafı online iadeyi ziyaretten sonra bir de Öztekin Ailesi’nin evine nişan bohçası gönderecektir. Kendisine hediyeler gönderildiğinden habersiz olan Rasim Öztekin’in tepkisi merak konusudur. Seksenler dizisinde Kebapçı Bahtiyar’ın kardeşi Sinan’ı oynayan Ali Fuad Pekzeren, ilk bölümde gölgesi gözüktüğü için Birol Güven’den para ister. Öte yandan Şoray Uzun’un üniversite sınavlarına hazırlanan oğlunu kötü bir sürpriz beklemektedir.