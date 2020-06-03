Ev Yapımı'nın bu haftaki yeni bölümünde ortalık karışıyor

Senaryosunu Birol Güven in kaleme aldığı, sevilen dizi “Seksenler” oyuncularının teknik ekip kullanmadan kendi evlerinden kendi çekimlerini yaptığı, “Ev Yapımı dizisinin yeni bölümde neler olacak: Yeni evlerine taşınan Özlem Ömer çifti beklenmedik bir anda tartışmaya başlar. Özlem evdeki boş bir odayı giyinme odası yapmak isterken, Ömer ise çalışma odası yapmak istemektedir. Özlem ve Ömer’in arasındaki bu sorun nasıl çözülecektir? Öte yandan Necmi-Nihan Yapıcı çifti diyet üzerine bir iddiaya girer. Necmi Nihan’ın diyet yapamayacağını iddia eder. Bunun üzerine daha çok hırslanan Nihan, başına geleceklerden habersizdir. Necmi, Nihan’ın diyetini bozmak için elinden geleni ardına koymaz.