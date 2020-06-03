Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7432
  • 7,5821
  • 368.471
  • 109111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Ev Yapımı'nın bu haftaki yeni bölümünde ortalık karışıyor
03 Haziran 2020 Çarşamba 18:26 | Son Güncelleme:

Ev Yapımı'nın bu haftaki yeni bölümünde ortalık karışıyor

Ev Yapımı'nın bu haftaki yeni bölümünde ortalık karışıyor

Ev Yapımı'nın bu haftaki yeni bölümünde neler olacak? Yeni evlerine taşınan Özlem ile Ömer çifti beklenmedik bir anda tartışmaya başlar. Özlem evdeki boş bir odayı giyinme odası yapmak isterken, Ömer ise çalışma odası istemektedir.

Senaryosunu Birol Güven in kaleme aldığı, sevilen dizi “Seksenler” oyuncularının teknik ekip kullanmadan kendi evlerinden kendi çekimlerini yaptığı, “Ev Yapımı dizisinin yeni bölümde neler olacak: Yeni evlerine taşınan Özlem Ömer çifti beklenmedik bir anda tartışmaya başlar. Özlem evdeki boş bir odayı giyinme odası yapmak isterken, Ömer ise çalışma odası yapmak istemektedir. Özlem ve Ömer’in arasındaki bu sorun nasıl çözülecektir? Öte yandan Necmi-Nihan Yapıcı çifti diyet üzerine bir iddiaya girer. Necmi Nihan’ın diyet yapamayacağını iddia eder. Bunun üzerine daha çok hırslanan Nihan, başına geleceklerden habersizdir. Necmi, Nihan’ın diyetini bozmak için elinden geleni ardına koymaz. 

Son dakika! Trabzonspor Avrupa'dan bir yıl men edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor
Valilik duyurdu: İstanbul'da otobüs ve metrolarda kapasitenin üçte biri oranında yolcu alınacak
MEB açıkladı! Okulların başlayacağı tarih belli oldu
Meclis'e kapağı atan Gladio artıkları
Irkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı

Irkçılık karşıtı gösteriler Fransa'ya sıçradı

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında to

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Fransa sokakları alev alev

Fransa sokakları alev alev

WhatsApp kullanıcılarını bir yenilik daha! WhatsApp'a gelen yeni ö

WhatsApp kullanıcılarını bir yenilik daha! WhatsApp'a gelen yeni özellik nedir?