Ev yapımı sirke daha sağlıklı

Elma sirkesi enfeksiyonlara karşı etkilidir. Aynı zamanda kan şekerini düşürmesi, tansiyonu dengelemesi, kanser gibi önemli ve tehlikeli hastalıklara karşı olumlu etkiler gösterir. Birçok yiyeceğin içine giren sirkeyi dışarıdan aldığınızda, faydalarının tamamından yararlanamıyorsunuz çünkü hazır alınan birçok yiyecekte olduğu gibi sirkelerde de katkı maddeleri bulunabiliyor. Bu yüzden evde yapılan sirke hem daha faydalı, hem de lezzetli oluyor.