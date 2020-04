Et yemeklerinin yanında bir bardak portakal suyu için

Özellikle C vitamini içeren portakal suyu gibi içeceklerle tüketildiğinde ette bulunan faydalı besin öğelerinin vücutta kullanımı artığını belirten uzmanlar, kırmızı et tüketirken yanında bir bardak portakal suyu içmenin önemine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç “C vitamini et grubunda yer alan demirin, A ve B vitaminlerinin vücutta daha elverişli olarak kullanılmalarında gerekli olan önemli bir vitamin olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Ette yoğun olarak bulunan amino asitlerden tirozin ve triptofanın metabolizması için de C vitamini gereklidir. Etin içerdiği besin öğelerinin vücutta kullanımının daha iyi olabilmesi için aynı öğünde diğer besinlerle birlikte alınması gerekir. Bu nedenle et tüketilirken yanında C vitamini içeren portakal suyunun içilmesine oldukça yararlıdır” diyor.