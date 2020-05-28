Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8179
  • 7,5605
  • 375.547
  • 105360
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Esra Erol'dan samimi açıklamalar! 'Bazen yayını bırakmak istiyorum'
28 Mayıs 2020 Perşembe 21:09 | Son Güncelleme:

Esra Erol'dan samimi açıklamalar! 'Bazen yayını bırakmak istiyorum'

Esra Erol'dan samimi açıklamalar! 'Bazen yayını bırakmak istiyorum'

Yılladır zorlu hayat hikâyelerini ekrana getiren Esra Erol, olaylar karşısında çoğu zaman programı bırakmak istediğini söyledi.

Yıllardır sunduğu programda kayıp aileleri buluşturan, evden kaçan kızları anne ve babalarıyla buluşturan Esra Erol, artık yorulduğunu anlattı. 'Magazin Noteri' adlı programına konuk olan Erol, aile yapısına ters davranan insanlara katlanmakta bazen zorluk yaşadığını söyledi. Ünlü sunucu, “Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki , o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten ‘hoşça kalın sayın seyirciler’ deyip çıkmak istiyorum” dedi. Geçtiğimiz senelerde karnındaki 6 aylık bebeğinin kaybeden Erol, “O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim. Her şey bir anda bozulabiliyor” dedi.


ÖSYM'den YKS ve MSÜ'de sınav yeri değişikliği açıklamas
Son dakika: Süper Lig'in 5 haftalık fikstürü belli oldu
Bülent Turan'dan 'vekil transferi' açıklaması: Boyunun ölçüsünü alsın
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
NASA'dan ışık huzmesi yorumu
PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

PKK'lı teröristlerin bayramda saldırı planı engellendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden başladı

İdlib'de 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi