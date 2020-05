Esra Erol'dan samimi açıklamalar! 'Bazen yayını bırakmak istiyorum'

Yıllardır sunduğu programda kayıp aileleri buluşturan, evden kaçan kızları anne ve babalarıyla buluşturan Esra Erol, artık yorulduğunu anlattı. 'Magazin Noteri' adlı programına konuk olan Erol, aile yapısına ters davranan insanlara katlanmakta bazen zorluk yaşadığını söyledi. Ünlü sunucu, “Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki , o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten ‘hoşça kalın sayın seyirciler’ deyip çıkmak istiyorum” dedi. Geçtiğimiz senelerde karnındaki 6 aylık bebeğinin kaybeden Erol, “O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim. Her şey bir anda bozulabiliyor” dedi.