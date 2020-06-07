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  3. Esra Balamir'i koronavirüs çok korkuttu
07 Haziran 2020 Pazar 20:17 | Son Güncelleme:

Esra Balamir'i koronavirüs çok korkuttu

Esra Balamir'i koronavirüs çok korkuttu

Koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Esra Balamir, Nişantaşı'ndaydı.

Yaşadığı zorlu süreçten bahseden Balamir, "İlk öğrendiğim zaman çok korktum tabii ki, olmadan önce bir sürü video izlemiştim. İnsanların yaşadığı solumun sıkıntıları, ateşli halleri falan çok korkmuştum" dedi.

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