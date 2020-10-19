Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde sular durulmuyor

EDHO'da sular durulmuyor. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı’yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı’nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı’nın kalemini eşi Ömür Çakırbeyli’ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisini ekler. Korkmazlar'la süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman’a ise büyük bir ders verir.

SÖNMEYEN İNTİKAM ATEŞİ

Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan’ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz’ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan’ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz’ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar. Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar’ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır.

