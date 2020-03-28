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  3. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Oktay Kaynarca: Eldiven, maske ve tulumla dolaşıyoruz

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Oktay Kaynarca: Eldiven, maske ve tulumla dolaşıyoruz

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Oktay Kaynarca: Eldiven, maske ve tulumla dolaşıyoruz

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Oktay Kaynarca, dizisinin çekimlerinin devam ettiğini söylerken sette gereken steril ortamın sağlandığını söyledi.

Çalışmak zorunda oldukları için alanlarını ona göre belirlediklerini anlatan oyuncu, “Seti steril yapıyoruz. Ambulans ve sağlık ekipleri eşliğinde çalışıyoruz. Her yere el dezenfektanları koyuyoruz. Eldiven, maske ve tulumla dolaşıyoruz sette” dedi.


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