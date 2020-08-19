Eski Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül'ün Türkçe ve İngilizce 2 albüm heyecanı

Ergül, Türkçe albümünde kendi şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe’den bir yeni şarkı ve Anıl Piyancı ile bir düet olmak üzere toplam da 10 yeni şarkının olacağını söyledi. Şarkıcı İngilizce albümün de ise kendi yazdığı şarkıların yanı sıra ödüllü Hollandalı bir şarkı yazarı ile çalıştığını, cover bir şarkının yer alacağını belirtti.