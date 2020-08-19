19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:27 | Son Güncelleme:
Eski Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül'ün Türkçe ve İngilizce 2 albüm heyecanı
Eski Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül'ün, Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı iki yeni albümü için hazırlıkları sürdürüyor.
Ergül, Türkçe albümünde kendi şarkılarının yanı sıra Yıldız Tilbe’den bir yeni şarkı ve Anıl Piyancı ile bir düet olmak üzere toplam da 10 yeni şarkının olacağını söyledi. Şarkıcı İngilizce albümün de ise kendi yazdığı şarkıların yanı sıra ödüllü Hollandalı bir şarkı yazarı ile çalıştığını, cover bir şarkının yer alacağını belirtti.