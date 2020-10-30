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  • Eski eşine saldırmakla suçlanan Instagram fenomeni, mahkemeye katılmadığı için tutuklanacak
30 Ekim 2020 Cuma 12:08 | Son Güncelleme:

Eski eşine saldırmakla suçlanan Instagram fenomeni, mahkemeye katılmadığı için tutuklanacak

Eski eşine saldırmakla suçlanan Instagram fenomeni, mahkemeye katılmadığı için tutuklanacak

5 milyon takipçili sosyal medya fenomeni Rawan Bin Hussain, haziran ayında Londra'daki Hyde Park'ta eski eşi Mohammed Youssef Migariaf'a saldırdığı iddiasıyla suçlanıyor. 23 yaşındaki fenomen, mahkemeye çıkmadığı için tutuklanacak.

Instagram'da beş milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Rawan Bin Hussain, eski eşi Mohammed Youssef Migariaf'a saldırmakla suçlandığı mahkemeye çıkmadığı için hakkında tutuklanma emri çıkarıldı.

Hukuk okurken, aynı zamanda özel pilot lisansı almaya çalışan Hussain'in, Libyalı iş adamı eski eşinin 200 sterlinlik bir gömleğine de zarar verdiği söyleniyor.

Instagram'daki popülaritesi hakkında konuşan Hussain, "Çok fazla takipçim var çünkü ilginç bir yaşam tarzım var. Tam zamanlı hukuk fakültesi ve yarı zamanlı havacılık yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

<p>AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışmaların, ağırlıklı olarak c

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