Eşinin vasiyeti hayata bağladı

Hastalığı her geçen gün ilerleyen Bayırlı, bu sırada eşi Şerife Bayırlı'ya arılarını emanet etti. Eşinin ölümünün ardından 50 kovan arıya bakmaya başlayan Bayırlı, bu sayede geçimini sağlıyor. İki çocuk annesi Bayırlı, "2016'da rahim kanseri olduğumu öğrendim. Çok şükür kanseri yendim. Arılarım belki de bana şifa oldu" dedi.