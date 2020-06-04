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  3. Eşinin vasiyeti hayata bağladı
04 Haziran 2020 Perşembe 00:56 | Son Güncelleme:

Eşinin vasiyeti hayata bağladı

Eşinin vasiyeti hayata bağladı

Muğla'da yaşayan Şerife Bayırlı'nın geçimini arıcılıkla sağlayan eşi Hasan Bayırlı'ya, 2013 yılında akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Hastalığı her geçen gün ilerleyen Bayırlı, bu sırada eşi Şerife Bayırlı'ya arılarını emanet etti. Eşinin ölümünün ardından 50 kovan arıya bakmaya başlayan Bayırlı, bu sayede geçimini sağlıyor. İki çocuk annesi Bayırlı, "2016'da rahim kanseri olduğumu öğrendim. Çok şükür kanseri yendim. Arılarım belki de bana şifa oldu" dedi.

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