Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez'den Boşver Arkadaş filmi itirafı: Tarık Akan ile başrol oynaması için ilk Ajda Pekkan'a teklif gitti

Sanat hayatı boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını gerçekleştiren ünlü yönetmen Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, Yeşilçam’ın perde arkasının sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Ferdi Eğilmez'den 'Hababam Sınıfı' itirafı! 'Şener Şen'in oynadığı Badi Ekrem'i Zeki Alasya oynayacaktı

Daha önce ‘Hababam Sınıfı’ filminde Şener Şen’in oynadığı Badi Ekrem rolünün ilk olarak Zeki Alasya’ya gittiğini açıklayan Eğilmez, bu sefer ‘Boşver Arkadaş’ adlı sinema filmiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Bir döneme damga vuran, Tarık Akan ile Selma Güneri’nin başrollerini paylaştığı filmin ilk olarak Ajda Pekkan’a gittiğini söyledi. Hatta Tarık Akan ile Ajda Pekkan’ın yan yana karesini de paylaşan Eğilmez, sosyal medya hesabından isim vermeden “Bunun hangi film olduğunu da, bu kadronun niye olmadığını da söylemeyeceğim, haber yapıyorlar ve oynamış olan oyuncuyu ayıp oluyor sonra. Keşke olsaymış ama diyorum bugün. 72-73-74 o yıllar işte” dedi. İnternet kullanıcıları o filmin ‘Boşver Arkadaş’ olduğunu bilirken Ferdi Eğilmez de Ajda Pekkan ismini ve filmi doğruladı.

Bir dönem oyunculuğuyla ön planda olan Ajda Pekkan, sanat kariyerinde 50 sinema filmi ve 3 dizide oynadı.

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