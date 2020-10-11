11 Ekim 2020 Pazar 19:39 | Son Güncelleme:
Erol Evgin'den kızı Elvan Evgin Sheehan ile birlikte nostaljik paylaşım! 'Güçlü kızlar güçlü yarınlar'
Erol Evgin “Dünya Kız Çocukları Günü”nü Instagram hesabından kızı Elvan Evgin Sheehan ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak kutladı.
Erol Evgin “Dünya Kız Çocukları Günü”nü Instagram hesabından kızı Elvan Evgin Sheehan ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Evgin, ‘’Kız çocukları babalarının göz bebekleridir. Kız çocuklarının, cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldıkları eşitsizlik konusunda farkındalığın artmasını en içten duygularımla diliyorum. Unutmayalım ki güçlü kızlar, güçlü yarınlarımızın temelini oluşturur’’ yazdı.