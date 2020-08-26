Erken tuvalet eğitimi alt ıslatma nedeni

Tuvalet eğitimi, çocuğun bağımsızlaşabilmesi için annesinin desteği ile kazandığı bir öz bakım becerisidir. Bu beceri fiziksel, bilişsel ve duygusal olgunluğun kazanılması ile edinilebilir. Yeterli kas gelişimi ihtiyaçlarını ifade edebilecek kadar da dil gelişimini kazanmış olması gerekir. Tuvaleti ile ilgili farkındalığı ve bunun giderilmesi için ihtiyacını belirtebilmelidir. Dolayısı ile çocuğun tuvalet eğitimine hazır olması, bu olgunluğu kazanabilmesine yardımcı olacaktır. Uzman Pedagog Güzide Soyak "Tuvalet eğitimini kazandıktan sonra geri dönüş yaşamak ve zaman zaman alt ıslatmak arasında fark vardır. Bazı ebeveynler çocukların bunu inatlaşma unsuru olarak kullandığını ifade etmektedir. İfade edemedikleri duygularını dile getirmek için bu yönteme başvurabilirler. Çoğunlukla ise alt ıslattıklarının farkında değildirler. Yaklaşık 4 yaşına kadar zaman zaman bu durumla karşılaşılabilir. Ebeveynlerin bu durumu ele alış şekli artmasına ya da azalmasına neden olabilir. Sıklıkla karşılaşılan bir durum olmakla birlikte önemsiz bir durum gibi de algılanmamalı. Olası nedenler ve çözümler ile ilgili düşünülmeli ve çocuğa yardım edildiği duygusu hissettirilmeli. Duygusal ve sosyal olumsuz etkilerinden çocuğu korumak için uzman yardımına başvurulabilir" dedi.