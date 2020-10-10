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  • Erken final yapan ‘İyi Günde Kötü Günde' Yasemin Allen'in canını sıktı
10 Ekim 2020 Cumartesi 22:09 | Son Güncelleme:

Erken final yapan ‘İyi Günde Kötü Günde' Yasemin Allen'in canını sıktı

Erken final yapan ‘İyi Günde Kötü Günde' Yasemin Allen'in canını sıktı

Rol aldığı ‘İyi Günde Kötü Günde' dizisi erken final kararı alan Yasemin Allen, yaşanan durumun trajik olduğunu söyledi.

Oyuncu Yasemin Allen, “Çok beğendik birbirimizi, üzgünüz o yüzden. İşte televizyonun mukadderatı. Neden gösterilmiyor. Bize gerekçe olarak 'reytingler' denilebiliyor. Şu anda zaten seyircinin alışkanlıkları da değişik. Bilinmez şeyler var. Önümüzü görmeye çalışıyoruz. Televizyon, dünya çapında sekteye uğramış bir sektör. Allah’ın izniyle hoş şeyler yapıp karşınıza çıkacağız tekrar” dedi.

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