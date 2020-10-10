Erken final yapan ‘İyi Günde Kötü Günde' Yasemin Allen'in canını sıktı

Oyuncu Yasemin Allen, “Çok beğendik birbirimizi, üzgünüz o yüzden. İşte televizyonun mukadderatı. Neden gösterilmiyor. Bize gerekçe olarak 'reytingler' denilebiliyor. Şu anda zaten seyircinin alışkanlıkları da değişik. Bilinmez şeyler var. Önümüzü görmeye çalışıyoruz. Televizyon, dünya çapında sekteye uğramış bir sektör. Allah’ın izniyle hoş şeyler yapıp karşınıza çıkacağız tekrar” dedi.