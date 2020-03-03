Erkek işi yapan kadınların hikayesi

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 'erkek işi' olarak algılan 12 meslek grubundan kadınların hikayesini atlarla çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Madende, demir atölyesinde çalışan, kamyon şoförlüğü, kaynakçılık yapan, erkek berberi olan kadınların hikayelerinin anlatıldığı 'Fark Yaratan Emekçi Kadınlar Sergisi', 7 Mart'ta açılacak. Aynı gün, kadınlara karşı sevgi ve saygıyı göstermek adına, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 'Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nun dördüncüsü yapılacak.

Oto tamircisi Nuray Yücebudak, eski bir yarış atı olan "My Pianist" ile kamera karşısına geçti.