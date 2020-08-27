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  3. Erkek çocuğunuz geç yürüdüyse dikkat!
27 Ağustos 2020 Perşembe 20:25 | Son Güncelleme:

Erkek çocuğunuz geç yürüdüyse dikkat!

Erkek çocuğunuz geç yürüdüyse dikkat!

Erkek çocuklarda ortaya çıkan bir kas hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofisi 3500-4000 çocuktan birinde görülen bir sorun.

Hastalığın bu nedenle yeterince tanınmadığına işaret eden Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu, "Çocuklarda ilerleyici kas yıkımı ve zayıflığına neden olan Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) genetik geçiş gösteren bir hastalık. Vücudumuzda kasların bütünlüğünü sağlamakla görevli olan distofin geninin protein sentezleyememesi sonucu gelişiyor. 4-5 yaş civarındaki erkek çocuklarda yürüme güçlüğü, merdiven çıkmada zorluk, koşarken arkadaşlarından geri kalma gibi yakınmalarla ortaya çıkıyor" dedi. Topaloğlu, hastalığın kontrol altında tutulmazsa ilerleyip çocuğun yaşam kalitesini ciddi oranda düşüreceğini söyledi.

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