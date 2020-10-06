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  • Erkan Can ile Nejat İşler 'Saygı: Bir Ercüment Çözer' dizisinde bir araya geldiler
06 Ekim 2020 Salı 21:08 | Son Güncelleme:

Erkan Can ile Nejat İşler 'Saygı: Bir Ercüment Çözer' dizisinde bir araya geldiler

Erkan Can ile Nejat İşler 'Saygı: Bir Ercüment Çözer' dizisinde bir araya geldiler

2010 yılında ‘Siyah Beyaz' adlı filmde rol alan Erkan Can ile Nejat İşler, yıllar sonra ‘Saygı: Bir Ercüment Çözer' dizisinde bir araya geldi.

Erkan Can ile Nejat İşler, yıllar sonra ‘Saygı: Bir Ercüment Çözer’ dizisinde bir araya geldi. Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer ile Erkan Can’ın hayat verdiği Yavuz karakteri, dizide birbirinden heyecanlı sahnelere imza atacak. 

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