06 Ekim 2020 Salı 21:08 | Son Güncelleme:
Erkan Can ile Nejat İşler 'Saygı: Bir Ercüment Çözer' dizisinde bir araya geldiler
2010 yılında ‘Siyah Beyaz' adlı filmde rol alan Erkan Can ile Nejat İşler, yıllar sonra ‘Saygı: Bir Ercüment Çözer' dizisinde bir araya geldi.
Erkan Can ile Nejat İşler, yıllar sonra ‘Saygı: Bir Ercüment Çözer’ dizisinde bir araya geldi. Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer ile Erkan Can’ın hayat verdiği Yavuz karakteri, dizide birbirinden heyecanlı sahnelere imza atacak.