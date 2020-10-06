Erkan Can ile Nejat İşler 'Saygı: Bir Ercüment Çözer' dizisinde bir araya geldiler

Erkan Can ile Nejat İşler, yıllar sonra ‘Saygı: Bir Ercüment Çözer’ dizisinde bir araya geldi. Nejat İşler’in canlandırdığı Ercüment Çözer ile Erkan Can’ın hayat verdiği Yavuz karakteri, dizide birbirinden heyecanlı sahnelere imza atacak.