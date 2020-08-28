Erdinç Acar'dan boşanan Hande Acar yeni bir aşka yelken açtı! Cevdet Taşçeken ile beraberliğini yaptığı paylaşımla doğruladı

Bir süredir işadamı Cevdet Taşçeken ile beraberlik yaşadığı iddia edilen Acar, erkek arkadaşının siluetini paylaşarak yazılanları doğruladı. Çeşme tatilinden Bodrum’a geçen Acar, bu paylaşımıyla adeta aşkını ilan etmiş oldu. İnternet kullanıcılarının da gözünden kaçmayan detay, sosyal medyada günün konusu oldu.