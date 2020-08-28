Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3397
  • 8,7287
  • 463.115
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Erdinç Acar'dan boşanan Hande Acar yeni bir aşka yelken açtı! Cevdet Taşçeken ile beraberliğini yaptığı paylaşımla doğruladı
28 Ağustos 2020 Cuma 22:07 | Son Güncelleme:

Erdinç Acar'dan boşanan Hande Acar yeni bir aşka yelken açtı! Cevdet Taşçeken ile beraberliğini yaptığı paylaşımla doğruladı

Erdinç Acar'dan boşanan Hande Acar yeni bir aşka yelken açtı! Cevdet Taşçeken ile beraberliğini yaptığı paylaşımla doğruladı

İşadamı Erdinç Acar'dan boşanan Hande Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Bir süredir işadamı Cevdet Taşçeken ile beraberlik yaşadığı iddia edilen Acar, erkek arkadaşının siluetini paylaşarak yazılanları doğruladı. Çeşme tatilinden Bodrum’a geçen Acar, bu paylaşımıyla adeta aşkını ilan etmiş oldu. İnternet kullanıcılarının da gözünden kaçmayan detay, sosyal medyada günün konusu oldu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul Barosu'na tepki... 'Yazıklar olsun'
Francisco Montero Beşiktaş'ta
Darbeci Hafter'den petrol blokajı... Libya'nın zararı 9 milyar doları aştı!
Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de
Yazdığı kitapta müstehcen ifadeler yer alan kişi tutuklandı
Sadece bamya ile tarıma başladı, şimdi 100 çeşit ürün yetiştiriyor

Sadece bamya ile tarıma başladı, şimdi 100 çeşit ürün yetiştiriyor

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları listesi yayında!

İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor

İnşaat ustası köy evindeki atölyede bağlama yapıyor

Unutkanlığı önleyen besinler

Unutkanlığı önleyen besinler