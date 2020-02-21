Erdal Beşikçioğlu ve Mustafa Uslu'nun Çiçero kavgası!

Beşikçioğlu filmdeki oyunculuk ücretini ödenmediğini ileri sürerek yapımcı Mustafa Uslu’ya 277 bin TL’lik dava açmıştı. Henüz kendisine gelen bir tebligat olmadığından bahseden Mustafa Uslu, “Benim başarılı işlerimi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar ama ben buna izin vermem. Kendisinin aldığı paralar, kesilen faturalar ortadadır. Bir mahkeme durumu yok, varsa da benim haberim yok. Delinin biri bir taş attı, on akıllı çıkaramadı“ dedi.