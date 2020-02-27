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  3. Erdal Beşikçioğlu: Oyuncunun gişe kaygısı olmamalı

Erdal Beşikçioğlu: Oyuncunun gişe kaygısı olmamalı

Erdal Beşikçioğlu: Oyuncunun gişe kaygısı olmamalı

Erdal Beşikçioğlu ile Belçim Bilgin'in rol aldığı ‘Acı Kiraz' filmi vizyon öncesi özel gösterimini önceki akşam gerçekleştirdi. Film için konuşan Beşikçioğlu, “Gişe için film yapılması tuhaf” dedi.

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Erdal Beşikçioğlu, Belçim Bilgin ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı ‘Acı Kiraz’ filminin özel gösterimi Asmalımescit Soho’da gerçekleşti. Türkiye- Makedonya ortak filmi hakkında konuşan Erdal Beşikçioğlu, “Projeye çok inanıyorum. Sorumluluğu olan bir iş ve çok güzel oldu. Senaryoda ne anlattıysak filmde onu görmek çok keyifli. Bir oyuncunun gişe kaygısı olması çok tuhaf” dedi. Makedonyalı bir oyuncu olarak, o bölgenin sorunlarını ele alan bir hikayenin içinde bulunduğu için, mutlu olduğunu dile getiren Saban; “Seyirci, geçmişten günümüze gelen insanlığa dair büyük sorunları bu filmde izleyecek” diye konuştu. Dizide bir doktoru canlandıran Bilgin, “Ben çevresindeki herkesin karşı çıkmasına rağmen, istediği kişiyle evlenen birini canlandırıyorum” dedi. Film, bir babanın çocuğu için verdiği mücadele ve 10 farklı insanın kesişen hayat hikayelerini ele alıyor. 

GERİ DÖNÜŞ ZAMANI

Gösterimde Belçim Bilgin, kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Kostümüyle farkındalık yaratmak istediğini gardırobumda kullanmadığım bir şeydi. Amacım kullanmadığım kıyafetlerimi geri dönüşümle yeniden kullanılır hale getirmek” dedi.


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