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20 Ekim 2020 Salı 19:32 | Son Güncelleme:

Enis Arıkan'ın yeni projesi yine müzikal oldu

Enis Arıkan'ın yeni projesi yine müzikal oldu

Geçen sezon Alice müzikaliyle kapalı gişe oynayan Enis Arıkan, yeni sezonda da bir müzikalde yer alacağını söyledi.

Zorlu’da görüntülenen Enis Arıkan, "Çok güzel bir müzikal ile tekrar sahnelerde olacağım. Hazırlıkları şu anda devam ediyor. Şu kadarını söyleyebilirim ki önümüzdeki yılın yaz başında inşallah bir aksilik olmazsa sahnelerde olacağız. Açık hava sahnelerinde oynayacağımız oldukça güzel ve keyifli bir müzikal olacak " dedi.

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