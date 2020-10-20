Enis Arıkan'ın yeni projesi yine müzikal oldu

Zorlu’da görüntülenen Enis Arıkan, "Çok güzel bir müzikal ile tekrar sahnelerde olacağım. Hazırlıkları şu anda devam ediyor. Şu kadarını söyleyebilirim ki önümüzdeki yılın yaz başında inşallah bir aksilik olmazsa sahnelerde olacağız. Açık hava sahnelerinde oynayacağımız oldukça güzel ve keyifli bir müzikal olacak " dedi.