Engin Öztürk hediye yerine bağış istedi! Otizimli çocuklara umut olun

Oyuncu Engin Öztürk, 34 yaşına girdi. Oyuncu bu mutlu gününde sevenlerinden hediye yerine bağış istedi. Sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan oyuncu “Bu doğum günümde bana vereceğiniz en anlamlı, en güzel hediye otizmli çocuklara eğitim desteği olacak. Bu özel günde sizlerden hediye ya da organizasyon istemiyorum. Otizmli çocuklar için eğitim haktan da öte tek çare. Otizmli çocukların tek tedavileri olan yoğun, özel ve sürekli eğitimlerine devam edebilmeleri için desteğinize ihtiyaçları var. Sizlerin desteğiyle doğum günüm iyilik günüm olsun” mesajını yazdı.

