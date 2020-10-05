05 Ekim 2020 Pazartesi 19:27 | Son Güncelleme:
Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın oğulları Emir Aras hıza merak sardı!
Aksiyon tutkunu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın 4 yaşındaki oğlu Emir Aras da babası gibi hıza merak sardı!
Geçen sene moto – cross’taki yeteneklerini gözler önüne seren Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın 4 yaşındaki oğlu Emir Aras, önceki gün de babasıyla birlikte karting yaptı. Emir’in bu anlarını görenler ‘Armut dibine düşmüş’ şeklinde yorumlar yaptı.