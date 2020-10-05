Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın oğulları Emir Aras hıza merak sardı!

Geçen sene moto – cross’taki yeteneklerini gözler önüne seren Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın 4 yaşındaki oğlu Emir Aras, önceki gün de babasıyla birlikte karting yaptı. Emir’in bu anlarını görenler ‘Armut dibine düşmüş’ şeklinde yorumlar yaptı.