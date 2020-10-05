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  • Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın oğulları Emir Aras hıza merak sardı!
05 Ekim 2020 Pazartesi 19:27 | Son Güncelleme:

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın oğulları Emir Aras hıza merak sardı!

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın oğulları Emir Aras hıza merak sardı!

Aksiyon tutkunu Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın 4 yaşındaki oğlu Emir Aras da babası gibi hıza merak sardı!

Geçen sene moto – cross’taki yeteneklerini gözler önüne seren Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar’ın 4 yaşındaki oğlu Emir Aras, önceki gün de babasıyla birlikte karting yaptı. Emir’in bu anlarını görenler ‘Armut dibine düşmüş’ şeklinde yorumlar yaptı.

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