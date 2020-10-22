22 Ekim 2020 Perşembe 19:58 | Son Güncelleme:
Engelli anne ile kızı ile aynı fakültede
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Rana Berfin Orhan, Türkiye'yi uluslararası karate müsabakalarında temsil ediyor.
Kızı gibi milli sporcu olan Mürvet Demirtaş Orhan 2 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası spor yaşamını paralimpik oyunlar kapsamında okçuluk ve havalı silahlar branşında sürdürmeye başladı. Orhan, 2020 yılı Özel Yetenek Sınavı'nda kızının okuduğu fakültenin Spor Yöneticiliği bölümünü engelli kontenjanından kazandı. Sporcu anne ve kızın başarısı için fakültede tören düzenlendi.