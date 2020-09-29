29 Eylül 2020 Salı 22:56 | Son Güncelleme:
Engelli 3 kardeş, akülü araçlarıyla atık maskeleri topluyor
Van'ın Erciş ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen kardeşler Ezel (13), Enes (12) ve Ezgi Çelikdede (10), akülü araçlarıyla yaşadıkları mahallenin sokaklarında dolaşıp, çevreye bilinçsizce atılan maskeleri topluyor.
Ailelerinin verdiği çubuklar yardımıyla yerdeki maskeleri toplayan ve çöp torbalarına atan kardeşler, çevre duyarlılığı ve insan sağlığı için bu çalışmayı yaptıklarını söylüyor.