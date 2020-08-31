Engelleri kalbinin sesiyle aşıyor

Engellilerin de sema gösterilerinde yer alabileceğine inanan 39 yaşındaki Koç, "Hiçbir şey yapamayacağımızı düşünenler olabilir, aslında bizim için zor, biraz zaman alıyor; hepsi bu. İnanarak başlayacağımız her işi başarabileceğimizi bizzat gördüm" dedi.

