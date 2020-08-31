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  3. Engelleri kalbinin sesiyle aşıyor
31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:22 | Son Güncelleme:

Engelleri kalbinin sesiyle aşıyor

Engelleri kalbinin sesiyle aşıyor

Eskişehir'de doğuştan bedensel engelli Nadir Koç, 12 yıldır yurt içi ve dışında birçok programda semazenlik yaptı.

Engellilerin de sema gösterilerinde yer alabileceğine inanan 39 yaşındaki Koç, "Hiçbir şey yapamayacağımızı düşünenler olabilir, aslında bizim için zor, biraz zaman alıyor; hepsi bu. İnanarak başlayacağımız her işi başarabileceğimizi bizzat gördüm" dedi.

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