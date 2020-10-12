12 Ekim 2020 Pazartesi 21:31 | Son Güncelleme:
Engelleri birlikte aştılar
Iğdır'da yaşayan görme engelli atletizm sporcusu Nusret Açık ile bedensel engelli Abidin Toyran, dışarıda keyifle birlikte gezebilmek için yaptıkları tandem bisiklet başvurusu üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.
Valilik tarafından temin edilen bisiklet Iğdır'da yaşayan görme engelli atletizm sporcusu Nusret Açık ile bedensel engelli Abidin Toyran adlı iki arkadaşa teslim edildi. Görmeyen gözleriyle arkadaşına ayak olan Açık, hediye edilen tandem bisikletle gezerken pedal çeviriyor, tutmayan ayaklarıyla Toyran ise bisiklet gidonunda dostuna göz oluyor.