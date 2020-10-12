Engelleri birlikte aştılar

Valilik tarafından temin edilen bisiklet Iğdır'da yaşayan görme engelli atletizm sporcusu Nusret Açık ile bedensel engelli Abidin Toyran adlı iki arkadaşa teslim edildi. Görmeyen gözleriyle arkadaşına ayak olan Açık, hediye edilen tandem bisikletle gezerken pedal çeviriyor, tutmayan ayaklarıyla Toyran ise bisiklet gidonunda dostuna göz oluyor.