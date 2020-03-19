Enfeksiyonlara propolis ile bariyer kurun

Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanılır. Propolis antioksidan, antiviral, antibakteriyel, antifungal, antienflamatuvar ve antitümör etkilere sahiptir. Virüs kaynaklı enfeksiyonların sıklıkla görüldüğü bu günlerde yoğun propolis kullanarak bağışıklığı güçlü tutmak çok önemlidir. Özellikle salgın haline gelen Koronavirüs enfeksiyonunun bilinen bir tedavisi yok. Antibiyotiklerde viral hastalıklarda etki etmiyor hatta vücuttaki yararlı bakterileri yok ettiği için daha da zararlı olabiliyor. Bu nedenle tek çare bağışıklığın güçlü tutulmasıdır. Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı; “Propolis özütünden, yetişkinler günde en az 20 damla, çocuklar günde en az 10 damla kullanmalıdır. Propolis bağışıklığı desteklerken, virüslerin vücutta çoğalarak enfeksiyona yol açmasını da engeller. Eğer enfeksiyona yakalanırsanız kullandığınız damla sayısını 4 katına kadar çıkarmanızda yarar var. Propolis detoks etkisi ile vücuttaki bozulmuş hücreleri, kanser hücrelerini, toksinleri, virüs ve zararlı bakterileri vücuttan uzaklaştırır. Düzenli tüketimde vücudu zamanla daha sağlıklı ve zinde hale getirir” dedi.