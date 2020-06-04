Endonezya'da son dakika şiddetli deprem! Endonezya nerede?

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya'da en son 6 Mayıs tarihinde 7,3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Endonezya nerede? sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizde...

ENDONEZYA'DA SON DAKİKA DEPREM!

Edinilen son dakika bilgisine göre Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Kuzey Maluku eyaleti olarak belirlendi.

Endonezya'da en son 6 Mayıs tarihinde 7,3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem olmuştu.

ENDONEZYA NEREDE?

Endonezya ya da resmi adıyla Endonezya Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan bir ülkedir. Endonezya 17.508 adadan oluşur. 250 milyon civarında nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en kalabalık Müslüman ülkesidir. Endonezya halk tarafından seçilmiş meclisi ve devlet başkanı ile bir cumhuriyettir. Ülkenin başkenti Cava adasındaki Cakarta şehridir. Sınır komşuları, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Malezya'dır. Diğer komşu ülkeleri Singapur, Filipinler, Avustralya, Andaman ve Nikobar adalarıdır. Endonezya ASEAN'ın kurucu üyelerinden ve G20 üyesi ülkelerdendir.



Pek çok irili ufaklı adaya sahip olan Endonezya farklı dil, din ve kültüre sahip etnik gruplardan oluşur. Cavalılar politik güç olarak baskın en büyük etnik gruptur. Endonezya ulusal bir dil, etnik çeşitlilik ve çoğunluğu Müslüman olmak üzere farklı dinlerin bir araya gelmesiyle ortak bir kimlik geliştirmiştir.Çok büyük nüfusuna rağmen Endonezya, el değmemiş doğa alanlarıyla dünyanın en büyük ikinci biyoçeşitliliğine ev sahipliği yapar. Çok zengin doğal kaynaklarına rağmen günümüz Endonezya'sında fakirlik yaygındır.