23 Ağustos 2020 Pazar 22:52 | Son Güncelleme:
ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker ile sahnede yıldız geçidi
ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker yönetiminde Gaziantep'te konser verdi.
Sahnesine ilk olarak Ziynet Sali’yi davet eden Gerçeker, birlikte ‘Çeyrek Gönül’, ‘Rüya’, ‘Ömrüm’, ‘Ağlar mıyım Ağlamam’ ve ‘Bana da Söyle’ şarkılarını seslendirdi. Ziynet’in ardından Gerçeker, ikinci sürpriz olarak sahneye Simge’yi davet etti. Gerçeker, Simge ile bu sefer ‘Yankı’, ‘Mış Mış’ ve ‘Öpücem’ şarkılarına düet yaptı.