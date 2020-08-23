  • $7,3758
  • 9,0728
  • 447.021
  • 1479.91
  • Haberler
  • Güneş
  • ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker ile sahnede yıldız geçidi
23 Ağustos 2020 Pazar 22:52 | Son Güncelleme:

ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker ile sahnede yıldız geçidi

ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker ile sahnede yıldız geçidi

ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker yönetiminde Gaziantep'te konser verdi.

Sahnesine ilk olarak Ziynet Sali’yi davet eden Gerçeker, birlikte ‘Çeyrek Gönül’, ‘Rüya’, ‘Ömrüm’, ‘Ağlar mıyım Ağlamam’ ve ‘Bana da Söyle’ şarkılarını seslendirdi. Ziynet’in ardından Gerçeker, ikinci sürpriz olarak sahneye Simge’yi davet etti. Gerçeker, Simge ile bu sefer ‘Yankı’, ‘Mış Mış’ ve ‘Öpücem’ şarkılarına düet yaptı. 

<p class='MsoNormal'>Şimdilerde Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen için çekilen İşte Benim Masalı

Dolgu mu, filtre mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galatasaray'dan transfer harekatı! 1'i tamam, 2'si yolda...

Film sahnesi değil gerçek! Operasyona 110 polis katıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.