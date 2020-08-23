ENBE Orkestrası Behzat Gerçeker ile sahnede yıldız geçidi

Sahnesine ilk olarak Ziynet Sali’yi davet eden Gerçeker, birlikte ‘Çeyrek Gönül’, ‘Rüya’, ‘Ömrüm’, ‘Ağlar mıyım Ağlamam’ ve ‘Bana da Söyle’ şarkılarını seslendirdi. Ziynet’in ardından Gerçeker, ikinci sürpriz olarak sahneye Simge’yi davet etti. Gerçeker, Simge ile bu sefer ‘Yankı’, ‘Mış Mış’ ve ‘Öpücem’ şarkılarına düet yaptı.