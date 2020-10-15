En önemli ders: Doğa sevgisi

29 yaşındaki sınıf öğretmeni Kaya, 2 yıldır okulun ilk gününde öğrencileri için "Okul seninle, doğa ağaçlarla güzel. Ağaçların gölgesinde güzel bir hayat dilerim." şeklinde notlar iliştirdiği fidanları sınıfa getiriyor. Çocukların okula ayak bastığı gün onlara birer fidan hediye eden 3. sınıf öğretmeni Kaya, öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak için özel çaba gösteriyor. Kaya, fidanın dikilişi ve yıl içindeki gelişimiyle de özel ilgileniyor.