  • $7,9343
  • 9,2874
  • 485.837
  • 1180.43
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
15 Ekim 2020 Perşembe 20:17 | Son Güncelleme:

En önemli ders: Doğa sevgisi

En önemli ders: Doğa sevgisi

Gaziantep'te sınıf öğretmeni Zerrin Kaya, yeşil sevgisi aşılayabilmek için okulun ilk günlerinde öğrencilerini sınıfta fidanlarla karşılıyor.

29 yaşındaki sınıf öğretmeni Kaya, 2 yıldır okulun ilk gününde öğrencileri için "Okul seninle, doğa ağaçlarla güzel. Ağaçların gölgesinde güzel bir hayat dilerim." şeklinde notlar iliştirdiği fidanları sınıfa getiriyor. Çocukların okula ayak bastığı gün onlara birer fidan hediye eden 3. sınıf öğretmeni Kaya, öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak için özel çaba gösteriyor. Kaya, fidanın dikilişi ve yıl içindeki gelişimiyle de özel ilgileniyor.

<p>Kurgu: <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></p>

Kartoğlu: İstifa beklentisi haklı...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars'ta 100 kiloluk dev gravyer peyniri üretildi

16 Ekim 2020 burç yorumları! Günlük burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.