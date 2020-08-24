En güzel takas

BİR ÇOCUK DA SEN MUTLU ET

Diyarbakır Sur ilçesinde antikacılık yapan Garip Seyyah, 5 yıl önce 'Bir çocuk da sen mutlu et' projesi başlattı. Bir esnafın da destek verip iş yerinin bir bölümünü ayırdığı projede değerli taş, ip ve boncuklardan oluşan atıkları düzenli olarak toplayan Seyyah, bunları kolye, tespih ve bilekliklere çeviriyor.

OTOSTOPLA KÖYLERE GİDİP DAĞITIYOR

Seyyah, bu ürünleri daha sonra sosyal medya üzerinden oyuncak karşılığında takasa çıkarıyor. Topladığı oyuncaklar yeterli sayıya ulaşınca da daha önceden belirlediği bir köye, otostopla giderek çocuklara dağıtıyor. Seyyah, bugüne kadar 2 bin 10 köy gezerek topladığı oyuncakları dağıttı.

“Ben sadece ufak birkaç dokunuş yaparak hediye ediyorum” diyen Garip Seyyah, pandemi sürecinden dolayı kargolar azalsa da bu yıl sonunda 578 ulaşmayı hedeflediğini söylüyor.

BUNLARI GÜZEL İNSANLARLA YAPTIM



Seyyah, "Diyarbakır'ın tamamı merkez 575 köyden oluşuyor. Şu ana kadar 2 bin 10 köy gezdim. Binlerce çocuğa ulaştım. Hakkari'den Şırnak'a, Mersin’e ve Manisa'ya kadar çoğu köylere gittim. Oyuncaklarımla gittim, futbol, voleybol ve basketbol sahaları yaptım. Sosyal medyadan güzel insanlar sayesinde bunları yaptım. Onlar da beni kırmayıp bu güzelliklere imza attılar" dedi.