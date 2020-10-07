Emzirme hem bebeğe hem anneye faydalı

Hem anne hem çocuk sağlığında emzirme, büyük önem taşıyor. Anne sütü bebekler için ideal besin kaynağı olurken aynı zamanda güvenli ve temiz olmasıyla da öne çıkıyor. Ayrıca bebeğin doymasının yanı sıra pek çok çocuk hastalığına karşı korunmaya yardımcı olan antikorlar da içeriyor. Anne sütü her ne kadar bebeklerin ilk yıllarında besin kaynağı olarak kullanılsa da yeteri kadar emen bir çocuğun ileriki yaşları için sağlam bir temel atılmasını da sağlıyor. Emzirme sayesinde anne ile bebek arasında özel bir bağ kurulurken annenin vücudunu toparlamasına da faydası oluyor. Aynı zamanda anne sağlığında da koruyucu etkisi bulunuyor.