Emziren annenin menüsü özel olmalı

Kadınlar için hamilelik ve sonrasında bebeğine kavuştuğu zamanlar en özel dönemlerden biridir. Bu dönemde endişe ve kaygıları artan anneler özellikle “Bebeğim için doğru besleniyor muyum?” sorusunu kendisine sıkça sorar. Diyet ve Beslenme Uzmanı Evnur Saray, bebeğin gelişimi için annelerin bilinçli bir diyet programı izlemesi gerektiğini belirtti. Dyt. Evnur Saray, emzirme dönemini hem kendi hem de bebeğinin sağlığı için en ideal şekilde geçirmek zorunda olan annelerin beslenme programında; yeterli sıvı tüketiminin ve beslenme yoncasına uygun dağılımla gıdalar bulunmasının önemli olduğunu belirtti. Saray, “Anne eğer sağlıksız beslenirse bebeğin ihtiyacı olan anne sütünün kalitesi düşer ve bu da bebeğin fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca dengesiz beslenme annenin sütünün azalmasına ve hatta kesilmesine de neden olabilir” dedi.

SÜT ARTIRAN ÇAY TARİFİ



Malzemeler

1 yemek kaşığı rezene

1 tatlı kaşığı anason

1 yemek kaşığı ısırgan

1 yemek kaşığı ıhlamur

1 tatlı kaşığı tane kimyon

Yapılışı

Malzemeleri kaynamış suyun içinde demlendikten sonra süzdürüp içebilirsiniz.

BESLENME TÜYOLARI



• Değişik besin gruplarından beslenmeye ve öğün aralarında sağlıklı atıştırmalar yapmaya özen gösterin.

• Süt artışında en önemli kaynak sıvı tüketimidir. Günde 2,5-3 litreye yakın su tüketmeye dikkat edin. Her emzirme sırasında bir bardak, yani 200-250 ml su için. Su tüketimi haricinde; Rezene, ıhlamur, papatya, ısırgan ve anason gibi bitkilerin çaylarının tüketiminin de süt artışına olumlu etkisi olacaktır.

• Kafein alımına dikkat edin. Çay ve kahveyi günde 2 kez tüketebilirsiniz. Fazla içilen çay, kahve, kola gibi içeceklerdeki kafein süte geçerek bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.

• Sigara içmemeye dikkat edin. Araştırma sonuçlarında, nikotinin sütü azalttığı ortaya konmuştur. Tamamen bırakamıyorsanız, içtiğiniz miktarı en aza indirgeyin ve zaman olarak bebeği emzirdikten hemen sonrayı seçin.

• Çiğ sebze ve meyve, kuru baklagiller, bulgur, süt gibi besinler gaz yapabilir. Bu da emzirme sırasında bebeğe gaz geçişi olarak yansıyabilir. Bu yüzden gaz yapan besinleri dikkatli tüketmelisiniz.

• Yeterli miktarda protein alımı önemlidir. Özellikle haftada en az 2 kez balık tüketilmelidir.

• B12 vitamini süt verimliliği için önemlidir. En iyi kaynağı ise, yağsız kırmızı et ve yumurtadır.

• Kalsiyumun yeterli alınması, annenin kemik sağlığı için önemlidir. Kadınlardaki osteoporoz riski unutulmamalıdır. Gaz yapmıyorsa süt ve peynir tüketimi artırılmalıdır.

• Folik asit gebelik döneminde olduğu kadar, emzirme döneminde de önemlidir. Yeşil yapraklı sebzelerin bol tüketilmesi folik asit açısından kritiktir.

• B vitamini tüketimi de yeterli olmalıdır. Bunun için tam buğday, gaz yapmıyorsa bulgur ve kuru baklagiller tercih edilebilir.