Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık tehdit iddiaları için ifade verdi

Emre Aşık, önceki gün öğlen saatlerinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde tehdit edildiğine dair ifade verdi. Başına silah dayandığı ve kendi mezarı kazdığını iddia edilen Emre Aşık, ‘'Bununla ilgili olarak şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. Koruma kararı aldırdık’’ dedi. Emre Aşık'ın ifadesinden sonra Yağmur Aşık, tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten 9 saat ifade verdi.

