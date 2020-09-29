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  • Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık tehdit iddiaları için ifade verdi
29 Eylül 2020 Salı 08:01 | Son Güncelleme:

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık tehdit iddiaları için ifade verdi

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık tehdit iddiaları için ifade verdi
- RECEP ASLAN

Boşanma davaları yılan hikayesine dönen eski futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık, cephesinde yeni bir olay yaşandı.

Emre Aşık, önceki gün öğlen saatlerinde Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde tehdit edildiğine dair ifade verdi. Başına silah dayandığı ve kendi mezarı kazdığını iddia edilen Emre Aşık, ‘'Bununla ilgili olarak şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. Koruma kararı aldırdık’’ dedi. Emre Aşık'ın ifadesinden sonra Yağmur Aşık, tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten 9 saat ifade verdi. 

<p>Hande Erçel'le kamera karşısına geçen Kerem Bürsin son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. 

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